Gaziantep
Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,00
|68,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|130,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|110,00
|110,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,37
|105,00
|Ceviz içi
|Kg
|44,12
|52,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,21
|3,21
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|13,40
|24,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|32,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|36,50
|40,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,00
|40,00
|Buğday (ekmeklik 1. sınıf)
|Kg
|1,40
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,39
|1,78