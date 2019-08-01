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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-148 liradan satıldı.

01.08.2019 11:57 Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'da boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0069,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00148,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg103,00107,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,00100,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg103,83103,83
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0073,00
Ceviz içiKg60,0061,00
Badem içi (tatlı)Kg63,63 63,63
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0015,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg10,9711,31
Zeytinyağı (ham)Kg 15,0015,00
Dana eti (karkas)Kg31,0031,00
Nohut (naturel)Kg2,723,05

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

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