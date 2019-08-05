Gaziantep
Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
| 110,00
| 110,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
| 57,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
| 50,00
| 50,00
|Antep fıstığı içi (boz sualtı )
|Kg
|24,00
|24,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 40,00
| 40,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
| 4,05
| 5,00
|Buğday (aşurelik)
|Kg
| 1,99
| 2,80
|Bulgur (köftelik)
|Kg
| 2,70
| 3,10
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 3,10
| 3,10
|İrmik (paketli)
|Kg
| 2,80
|3,07
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 4,42
| 4,42
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,73
|5,26