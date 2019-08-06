Gaziantep Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 29 ila 29,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana (karkas)
|Kg
|29,00
|29,50
|Koyun (dişi)
|Kg
|15,80
|16,00
| Kuzu (erkek)
|Kg
|18,50
|18,70
|Koyun (erkek)
|Kg
|19,90
|20,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|3,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,15
|3,20
|Beyaz Arpa
|Kg
|1,21
|1,22
|Çakır Arpa
|Kg
|1,28
|1,29
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,30
|1,43
|Sert Buğday (İç Anadolu)
|Kg
|1,60
|1,68
|Sert Buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,74
|1,84