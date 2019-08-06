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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 29 ila 29,5 liradan satıldı.

06.08.2019 10:34 Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 29 ila 29,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Dana (karkas)Kg29,0029,50
Koyun (dişi)Kg15,8016,00
Kuzu (erkek)Kg18,50 18,70
Koyun (erkek)Kg19,9020,00
Nohut (naturel)Kg2,403,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,153,20
Beyaz ArpaKg1,211,22
Çakır ArpaKg1,281,29
Ekmeklik buğdayKg 1,301,43
Sert Buğday (İç Anadolu)Kg1,601,68
Sert Buğday (Güneydoğu)Kg1,74 1,84

Gaziantep Ticaret Borsası, İç Anadolu, Kuzu, Ekonomi

Kaynak: AA

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