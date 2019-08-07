Gaziantep
Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,00
|138,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,89
| 41,29
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
| 57,00
|67,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|112,00
|115,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,00
|111,00
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|64,00
|64,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
| 17,50
| 17,50
|Kırmızı pul biber
|Kg
|16,50
|28,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 29,00
| 29,85
|Buğday
|Kg
|1,52
|1,78
|Arpa
|Kg
| 1,19
| 1,19
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,10
|3,30