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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,70 liradan satıldı.

15.08.2019 16:09 Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,70 45,70
Kuru üzüm (siyah)Kg 22,00 22,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,35 4,35
Nohut (naturel)Kg2,80 3,20
Dana eti (karkas)Kg 29,3731,00
Bulgur (pilavlık)Kg 2,50 2,80
Bulgur (köftelik)Kg 2,502,80
Bulgur (çekilmiş)Kg 2,80 2,80
Buğday (sert)Kg 1,60 1,74
Buğday Kg 1,36 1,75

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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