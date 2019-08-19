Haberler» Ekonomi» Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.

19.08.2019 12:10 Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,70 40,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,5063,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00 135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg110,00110,00
Bulgur (pilavlık)Kg 2,172,96
Pirinç (baldo)Kg6,227,50
ArpaKg1,241,24
Buğday (dökerli)Kg1,301,30
Buğday Kg 1,36 1,95
Kırık buğday Kg0,941,10

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:58   Abonelerimizin dikkatine; Türk savunma sanayisinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı...
13:56   Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan...
13:52   Anlaşmasız ayrılığın İskoçya'ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin
13:49   Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu' başlatıldı
13:49   Sarıgöl'de şaraplık üzüm alımları başladı
13:44   Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,76 yükseldi
13:44   Sarıgöl'de evlerin üstü kırmızıya büründü