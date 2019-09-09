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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 85-155 liradan satıldı.

09.09.2019 14:16 Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 85-155 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg85,00155,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 28,2045,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)Kg 27,61 28,39
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 52,0055,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg61,00 74,00
Antep fıstığı (boz iç ekstra)Kg 163,00165,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 120,00124,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,00 120,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,00
95,00
Dana eti (karkas)Kg31,00
31,00
Buğday Kg 1,45
 2,05
ArpaKg0,901,20

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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