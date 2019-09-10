Gaziantep
Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|76,25
|76,25
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|110,09
|110,09
|Antep fıstığı (yaş kabuklu)
|Kg
|27,35
|27,35
|Ceviz (kabuklu-kuru)
|Kg
|16,50
|16,50
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
| 9,50
| 17,40
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
| 18,75
| 18,75
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 3,00
| 3,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,00
| 4,64
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,59
|4,63
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,50
|4,50
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,00
|2,25
|Fasulye (dermason)
|Kg
|8,07
|8,74
|Barbunya
|Kg
| 9,18
|9,74