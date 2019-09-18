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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.

18.09.2019 12:48Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,54124,54
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,8728,39
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg59,0080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg114,50122,40
Antep fıstığı (meverdi)Kg105,57105,57
Siirt fıstığı (boz iç)Kg116,20116,20
Ceviz içiKg60,0061,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg26,0026,00
Badem içi (tatlı)Kg63,6364,33
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,173,69
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,934,93
Nohut (8 mm)Kg2,913,53
Nohut (naturel)Kg4,00
4,00
Fasulye (dermason)Kg6,95
7,92

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

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