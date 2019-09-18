Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|124,54
|124,54
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|27,87
|28,39
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|59,00
|80,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|114,50
|122,40
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|105,57
|105,57
| Siirt fıstığı (boz iç)
|Kg
|116,20
|116,20
|Ceviz içi
|Kg
|60,00
|61,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|26,00
|26,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|63,63
|64,33
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,17
|3,69
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,93
|4,93
|Nohut (8 mm)
|Kg
|2,91
|3,53
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,00
|4,00
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,95
|7,92