Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|150,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,00
|46,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|27,87
|28,65
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|57,00
|57,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|70,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|125,00
|125,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|95,00
|118,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|85,28
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|40,00
|45,00
|Antep fıstığı (yeşil iç-ekstra)
|Kg
|190,00
|190,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|70,00
|75,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|7,50
|7,50
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|53,94
|61,28
|Buğday
|Kg
|1,45
|1,53
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,30
|5,00