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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.

19.09.2019 13:00Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,0046,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,8728,65
Antep fıstığı (kavlak)Kg57,0057,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0070,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg125,00
125,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg95,00118,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0085,28
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg40,0045,00
Antep fıstığı (yeşil iç-ekstra)Kg190,00190,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg70,0075,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg7,507,50
Badem içi (tatlı)Kg53,9461,28
BuğdayKg1,45
1,53
ArpaKg1,201,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,305,00

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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