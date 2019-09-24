Haberler » Ekonomi » Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 169,86-174,17 liradan satıldı.

24.09.2019 11:22Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 169,86-174,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg169,86174,17
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg42,4048,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg25,0025,91
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg59,0080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg120,00125,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,50125,00
Ceviz içiKg60,0061,00
Ceviz (kabuklu)Kg26,0026,00
Badem içi (tatlı)Kg53,0064,33
Siyah kuru üzümKg18,9018,90
İncir (kuru)Kg10,0010,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg7,507,50
Badem içi (tatlı)Kg53,9461,28
Zeytinyağı (sızma)Kg17,5018,00
Nar konsantresi (saf)Kg16,4516,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,305,00

Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:59 Küçükoğlu: üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek
11:56 Gaziantepli halıcılara Bangladeş'ten davet
11:50 Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti
11:49 En çok ayakkabıdan şikayetçiyiz
11:46 5G ESL Mobile Open finaline Türkiye'den 3 takım katılacak
11:45 KGF "bölge temsilcilikleri" kuracak
11:45 Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem