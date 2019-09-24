Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 169,86-174,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|169,86
|174,17
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|42,40
|48,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|25,00
|25,91
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|59,00
|80,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|120,00
|125,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,50
|125,00
|Ceviz içi
|Kg
|60,00
|61,00
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|26,00
|26,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|53,00
|64,33
|Siyah kuru üzüm
|Kg
|18,90
|18,90
|İncir (kuru)
|Kg
|10,00
|10,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|7,50
|7,50
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|53,94
|61,28
| Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|17,50
|18,00
|Nar konsantresi (saf)
|Kg
|16,45
|16,50
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,30
|5,00