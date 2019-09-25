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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135,00 - 143,56 liradan satıldı.

25.09.2019 15:20Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135,00 - 143,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00143,56
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg111,77114,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00100,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg102,75103,85
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg51,5057,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg66,0066,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,463,90
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,264,64
Yeşil mercimekKg4,494,88
Nohut (9 mm)Kg4,497,28
Nohut (8 mm)Kg3,503,60
Fasulye (dermason)Kg7,927,92
Dana etiKg31,0031,00
Keçi sütüKg2,002,00
İnek sütüKg1,502,00
Buğday (sert)Kg2,002,00

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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