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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,74 liradan işlem gördü.

26.09.2019 15:32Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,74 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg125,74125,74
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,8945,89
Antep fıstığı (kavlak elek altı)Kg30,0030,00
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg56,5059,00
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg83,5084,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0075,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,98115,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg115,12115,12
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg91,00106,00
Badem içi (tatlı)Kg62,0062,00
Fındık içiKg33,0040,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg29,0943,50
Dana eti (karkas)Kg29,0029,00
Kuyruk yağıKg35,5039,97
Kuzu eti (gövde)Kg39,0044,02
Nohut (9 mm)Kg7,337,33
Nohut (8 mm)Kg3,90
3,90
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,25
3,25
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,19
4,26
Fasulye (dermason)Kg6,95
6,95

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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