Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Zeytinyağı (organik)
|Kg
|15,00
|15,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,00
|12,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|2,40
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,67
|3,07
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,72
|2,85
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,77
|2,82
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|1,05
|2,82
|Bulgur unu
|Kg
|1,25
|1,25
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,17
|2,17
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,55
|1,23
|Buğday
|Kg
|1,21
|1,90
|Mısır
|Kg
|1,01
|1,22