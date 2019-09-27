Haberler » Ekonomi » Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.

27.09.2019 13:52Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Zeytinyağı (organik)Kg15,0015,00
Zeytinyağı (ham)Kg10,0012,00
Nohut (naturel)Kg2,202,40
İrmik (paketli)Kg2,673,07
Bulgur (pilavlık)Kg2,722,85
Bulgur (köftelik)Kg2,772,82
Bulgur (çekilmiş)Kg1,052,82
Bulgur unuKg1,251,25
Buğday (aşurelik)Kg2,172,17
Buğday (kırık)Kg0,551,23
BuğdayKg1,211,90
MısırKg1,011,22

Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:12 Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformuyla 82 milyon kendini güvende hissedecek"
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:42 TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217...
18:38 Bursalı tekstilciler, "Premiere Vision ve Texworld" fuarlarına katıldı
18:38 "Bankalar fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor"
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36 Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır