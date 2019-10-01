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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

01.10.2019 10:52Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,0047,04
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg28,9428,94
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0088,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00175,00
Antep fıstığı (yeşil iç soyulmuş)Kg115,00115,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg79,00127,07
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg117,00135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg91,00175,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg85,0085,00
Ceviz içiKg54,4558,00
BuğdayKg1,531,66
ArpaKg1,331,33
MısırKg1,14
1,14

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

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