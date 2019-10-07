Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 132 - 162 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)
|Kg
|56,41
|56,41
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|47,93
|48,50
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|65,00
|65,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|75,00
|Antep fıstığı (boz iç ekstra)
|Kg
|173,25
|173,25
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|132,00
|162,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|100,00
|115,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,87
|29,95
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,78
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,30
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,15
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|2,95