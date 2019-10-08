Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 124,16 - 126,90 liradan satıldı.

08.10.2019 16:46Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 124,16 - 126,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg48,3548,35
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg51,0054,61
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg65,0065,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg70,0080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg124,16126,90
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg101,00104,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg115,00125,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg70,0070,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg75,0079,00
Ceviz içiKg53,5062,60
Badem içi (tatlı)Kg64,3365,66
Dana eti (karkas)Kg29,0031,00

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:16 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
20:16 Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi
20:11 Borsa günü düşüşle tamamladı
20:02 "Euro'ya geçmedik, geçmeyeceğiz"
19:46 ABD'ye kablolu drone ihracatı
19:28 Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneğinden Varank'a ziyaret
19:18 Adana'da son 10 yılda 25 bin esnafın kepenk kapattığı iddiası