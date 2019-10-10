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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 48,97 liradan işlem gördü.

10.10.2019 14:54Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 48,97 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg48,9748,97
Badem içi (tatlı)Kg45,5062,00
Ayçekirdeği (çiğ)Kg10,7210,72
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg17,7517,85
Kırmızı biber (pul)Kg15,0026,00
Dana eti (karkas)Kg27,0031,00
Kuzu eti (gövde)Kg39,0040,50
Buğday (sert)Kg1,901,90
BuğdayKg1,521,52
ArpaKg1,311,31
MısırKg1,101,40

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Kuzu, Ekonomi

Kaynak: AA

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