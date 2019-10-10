Gaziantep
Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 48,97 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|48,97
|48,97
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|45,50
|62,00
|Ayçekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,72
|10,72
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|17,75
|17,85
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
|26,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|31,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|39,00
|40,50
|Buğday (sert)
|Kg
|1,90
|1,90
|Buğday
|Kg
|1,52
|1,52
|Arpa
|Kg
|1,31
|1,31
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,40