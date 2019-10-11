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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 liradan satıldı.

11.10.2019 13:59Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,5062,50
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg41,0041,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg118,00119,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg118,00118,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg7,2510,98
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg17,5017,90
Pul biberKg15,0024,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,863,89
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,004,72
Yeşil mercimekKg4,494,72

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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