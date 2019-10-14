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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.

14.10.2019 15:30Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg49,2349,80
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg47,5047,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg144,00144,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg53,2553,25
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg62,5063,00
Karışık çerezKg40,3049,63
Ceviz içiKg40,5460,39
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg20,0028,71
Badem içi ekstra (tatlı)Kg71,0075,00
Badem içi (tatlı)Kg50,0059,69
Fındık içiKg34,0042,13

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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