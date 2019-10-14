Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,23
|49,80
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|47,50
|47,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|144,00
|144,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|53,25
|53,25
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|62,50
|63,00
|Karışık çerez
|Kg
|40,30
|49,63
|Ceviz içi
|Kg
|40,54
|60,39
|Ceviz (kabuklu-kuru)
|Kg
|20,00
|28,71
|Badem içi ekstra (tatlı)
|Kg
|71,00
|75,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|59,69
|Fındık içi
|Kg
|34,00
|42,13