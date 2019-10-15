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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 90 liradan satıldı.

15.10.2019 16:18Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-ekstra)Kg52,5052,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg41,0041,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg108,00110,00
Dana etiKg29,5029,70
Buğday (sert)Kg2,002,00
Buğday (kırık)Kg1,161,16
BuğdayKg1,502,00
ArpaKg1,201,30
Buğday (aşurelik)Kg2,342,34
Nohut (naturel)Kg2,20
12,00
Soya fasulyesiKg2,20
2,20

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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