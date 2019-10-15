Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,00
|90,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-ekstra)
|Kg
|52,50
|52,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)
|Kg
|41,00
|41,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|108,00
|110,00
|Dana eti
|Kg
|29,50
|29,70
|Buğday (sert)
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,16
|1,16
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,30
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,34
|2,34
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|12,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,20
|2,20