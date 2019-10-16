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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 61,50-71,50 liradan satıldı.

16.10.2019 16:42Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 61,50-71,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg43,7050,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg61,5071,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg102,00103,00
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg14,0014,00
Domates salçasıKg7,157,15
Kırmızı biber (pul)Kg15,0031,00
Dana eti (karkas)Kg27,7929,95
Nohut (naturel)Kg2,552,55
BuğdayKg1,472,00
ArpaKg1,341,34
MısırKg1,151,18

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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