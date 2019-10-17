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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan satıldı.

17.10.2019 16:25Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,43120,43
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)Kg50,0250,02
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg42,5042,50
Antep fıstığı (kavlak)Kg47,5949,59
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg63,5080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg114,00114,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg114,26114,26
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg103,04103,50
Kırmızı pul biberKg18,5220,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,003,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,004,40

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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