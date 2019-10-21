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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 150 liradan satıldı.

21.10.2019 16:30Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg47,20 48,35
Antep fıstığı (kavlak)Kg60,5061,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg60,0072,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,00 80,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,42145,42
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 100,00130,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg100,00135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,00130,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,00 76,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg68,00 79,00
Badem içi (tatlı)Kg52,00
61,28
Dana eti (karkas)Kg29,00
32,02
Kuyruk yağı Kg37,55
37,55
Kuzu eti (pirzola)Kg42,56
48,22
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,40
3,40
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,26
4,29
Nohut (9 mm)Kg4,46
7,28
Fasulye (dermason)Kg7,48 7,92

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

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