Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|150,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|47,20
|48,35
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|60,50
|61,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|60,00
|72,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|80,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|145,42
|145,42
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|100,00
|130,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|100,00
|135,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|130,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|50,00
|76,00
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|68,00
|79,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|52,00
|61,28
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|32,02
|Kuyruk yağı
|Kg
|37,55
|37,55
|Kuzu eti (pirzola)
|Kg
|42,56
|48,22
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,40
|3,40
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,26
|4,29
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,46
|7,28
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,48
|7,92