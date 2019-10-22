Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 96 - 99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|96,00
|99,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|50,50
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|63,00
|63,00
|Antep fıstığı (kavlak- elek altı)
|Kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|78,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|85,50
|112,87
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|108,00
|108,00
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|80,00
|80,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|62,00
|64,00
|Soya yağı
|Kg
|4,14
|4,14
|Nar konsantresi (saf)
|Kg
|16,45
|16,46
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,66
|4,35
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
|7,01
|7,01
|Nohut (8 mm)
|Kg
|2,87
|3,28
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,20