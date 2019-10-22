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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 96 - 99 liradan satıldı.

22.10.2019 17:02Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 96 - 99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg96,0099,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 50,50
Antep fıstığı (kavlak)Kg63,0063,00
Antep fıstığı (kavlak- elek altı)Kg30,0030,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg78,0078,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg85,50112,87
Antep fıstığı (meverdi)Kg108,00108,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg80,0080,00
Badem içi (tatlı)Kg62,00 64,00
Soya yağı Kg4,144,14
Nar konsantresi (saf)Kg16,4516,46
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,664,35
Mercimek (sarı iç)Kg7,01 7,01
Nohut (8 mm)Kg2,873,28
Nohut (naturel)Kg2,50 3,20

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

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