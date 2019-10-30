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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,63-160 liradan satıldı.

30.10.2019 16:16Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,63-160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg125,63160,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg42,10 47,60
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg55,1060,20
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg66,00 68,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu organik)Kg56,00 56,00
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg61,0083,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg100,00 128,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg119,00 133,66
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg100,00100,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg65,00
85,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg41,0041,00
Kırmızı biber (pul)Kg15,0025,00

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

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