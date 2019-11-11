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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.

11.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:12Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg53,3554,18
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg71,0071,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg114,00114,00
Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,253,25
Nohut (9 mm)Kg4,605,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg10,5010,50
Ayçiçek yağı (ham)Kg5,515,51
Buğday Kg1,621,90
Arpa Kg1,261,26
Mısır Kg1,101,15
Bulgur (pilavlık)Kg2,163,62
Nişasta (buğday)Kg2,905,50

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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