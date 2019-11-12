Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 114,25 liradan satıldı.

12.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:28Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 114,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg54,1855,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg114,25114,25
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg12,0019,00
Ceviz içi (kırık) Kg18,0018,00
Dana eti (karkas) Kg28,0031,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg10,5010,50
Buğday Kg1,602,00
Pirinç (baldo) Kg6,156,54
Arpa Kg1,131,50
Mısır Kg1,101,15
Buğday (kırık)Kg0,890,89
Nohut (9 mm) Kg7,287,28

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:44 Vodafone Türkiye, 2019-20 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı
14:48 Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri yüzde 18 arttı
14:44 Süper Lig'de toplam gelir 4,2 milyar liraya ulaştı
14:43 Abdi İbrahim'den Kazakistan'da 30 milyon dolarlık ek yatırım
14:42 Güvenlik ve savunma şirketleri SEDEC fuarında buluşacak
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 14:50:30