Gaziantep
Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 114,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|54,18
|55,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|114,25
|114,25
|Kabak çekirdeği (çiğ)
|Kg
|12,00
|19,00
|Ceviz içi (kırık)
|Kg
|18,00
|18,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|31,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,50
|10,50
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|6,15
|6,54
|Arpa
|Kg
|1,13
|1,50
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,15
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,89
|0,89
|Nohut (9 mm)
|Kg
|7,28
|7,28