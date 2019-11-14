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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı.

14.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:38Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak) Kg48,5049,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg73,00113,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg110,00110,00
Siirt fıstığı (boz kavlak)Kg69,0069,00
Ay çeğirdeği (çiğ)Kg10,6211,62
Zeytinyağı (naturel)Kg9,99 19,37
Bulgur (pilavlık)Kg2,52 2,52
Bulgur (köftelik)Kg2,52 2,52
Nohut (naturel)Kg2,40 3,00
Buğday Kg1,842,20
Buğday (kırık)Kg1,05 1,15

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

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