Gaziantep
Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 143 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|46,00
|56,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|67,00
|68,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|143,00
|143,00
|Antep fıstığı (Kırmızı iç)
|Kg
|112,00
|128,00
| Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|27,00
|27,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|53,58
|69,40
|Biber salçası (acı)
|Kg
|11,90
|19,44
|Dana eti (Karkas)
|Kg
|29,00
|29,00