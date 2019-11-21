Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 143 liradan satıldı.

21.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:02Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 143 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg46,0056,50
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg67,0068,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg143,00143,00
Antep fıstığı (Kırmızı iç)Kg112,00128,00
fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg27,0027,00
Badem içi (tatlı)Kg53,5869,40
Biber salçası (acı)Kg11,9019,44
Dana eti (Karkas) Kg29,0029,00

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:26 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
20:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi...
20:22 Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:42 Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek
19:38 SPK haftalık bülteni
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
14:14 İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:33:48