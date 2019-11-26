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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 - 155 liradan satıldı.

26.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:32Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 - 155 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg130,00155,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg43,22 43,22
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg70,00 70,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg125,00 140,00
Dana eti (karkas)Kg29,0029,89
eti (gövde)Kg37,5037,50
Nohut (8 mm)Kg4,354,35

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Kuzu, Ekonomi

Kaynak: AA

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