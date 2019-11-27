Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140,25 ile 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,25
|165,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|48,00
|48,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|75,50
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|116,00
|116,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|11,09
|11,09
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,00
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,77
|3,16
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,60
|1,00