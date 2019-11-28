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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı.

28.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:52Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg55,0056,00
Antep fıstığı (kavlak elek altı)Kg30,0038,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00 130,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg124,87 124,87
Kuru üzüm ( )Kg12,0012,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,2515,25
Kuru kayısı Kg21,5021,50
Ay çekirdeği (çiğ)Kg10,4210,70
Dana eti (karkas)Kg30,2531,00

Gaziantep, Besni, Ekonomi

Kaynak: AA

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