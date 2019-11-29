Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 134,00 - 158,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|134,00
|158,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|45,93
|53,34
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|58,30
|62,10
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,51
|82,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|125,00
|139,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|112,00
|122,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|95,00
|120,00
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|77,00
|77,00
|Ceviz içi
|Kg
|56,60
|56,60
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|55,00
|63,00
|Fındık içi
|Kg
|32,67
|44,05