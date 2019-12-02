Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-186 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|67,91
|67,91
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,45
|53,34
|Antep fıstığı (boz iç )
|Kg
|130,00
|186,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|90,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|127,72
|155,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|112,87
|160,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|116,50
|138,50
|Antep fıstığı (boz iç- soyulmuş)
|Kg
|195,00
|195,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|67,91
|67,91
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|73,00
|Antep fıstığı ezmesi
|Kg
|125,00
|125,00