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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 62-81 liradan satıldı.

03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:56Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 62-81 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg54,0055,75
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0052,34
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg59,0061,28
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,0081,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg145,00168,71
Antep fıstığı (meverdi)Kg126,00134,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00102,63
Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)Kg80,0080,00
Mercimek (yeşil) Kg4,454,45
Nohut (naturel)Kg3,003,00
BuğdayKg1,841,95

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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