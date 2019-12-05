Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 165 liradan satıldı.

05.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:12Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg52,7556,04
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg70,0082,00
Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)Kg110,00110,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg165,00165,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg85,00134,22
Antep fıstığı (meverdi)Kg118,50129,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00126,52
Antep fıstığı (sıra içi)Kg75,0075,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,8516,15
Dana eti (karkas)Kg28,0030,40
Nohut (naturel)Kg2,502,70

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:50 Dicle Elektrik "genç mühendisler" ile buluştu - Ekonomi
16:43 IBM/Volkan Sözmen: Yapay zekayı her sektörde kullanabiliriz - Ekonomi
16:40 Ferrari yeni V8 motorlu "Roma"yı tanıttı - Ekonomi
16:28 Mevduat ve kredi tutarları arttı - Ekonomi
16:22 Kız Kardeşim Projesi'nden yerel lezzetleri yaşatan girişimci kadınlara destek - Ekonomi
16:18 Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek - Ekonomi
15:49 Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü - Ekonomi
14:03 BTK 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı - Ekonomi
13:49 İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi - Ekonomi
13:40 Pazarda 2 bin 600 liraya çanta satıyorlar - Ekonomi
5.12.2019 16:52:36