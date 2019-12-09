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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığının kilogramı 60 ile 62 lira arasından satıldı.

09.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:44Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığının kilogramı 60 ile 62 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak) Kg60,0062,00
Antep fıstığı (sıra iç) Kg79,00113,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg108,00137,00
Antep fıstığı (Meverdi iç)Kg123,00139,00
Dana eti (karkas)Kg30,8035,97
Kuyruk yağıKg57,5357,53
MenengiçKg24,0024,00
BuğdayKg1,752,05

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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