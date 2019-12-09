Gaziantep
Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığının kilogramı 60 ile 62 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|60,00
|62,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|79,00
|113,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|108,00
|137,00
|Antep fıstığı (Meverdi iç)
|Kg
|123,00
|139,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|30,80
|35,97
|Kuyruk yağı
|Kg
|57,53
|57,53
|Menengiç
|Kg
|24,00
|24,00
|Buğday
|Kg
|1,75
|2,05