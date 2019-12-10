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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 125 liradan satıldı.

10.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:28Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 125 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg58,0058,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0056,65
Antep fıstığı (meverdi)Kg125,00125,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,0078,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg102,00125,00
Dana eti (karkas)Kg31,5031,50
Nohut (naturel) Kg2,503,10
Buğday Kg1,952,09
MısırKg1,051,10

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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