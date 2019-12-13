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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 132 liradan satıldı.

13.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:30Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 132 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg132,00 132,00
Antep fıstığı (meverdi) Kg129,00 129,00
Ceviz içi Kg55,4059,44
Ceviz kabuklu (kuru)Kg19,0027,73
Badem içi (tatlı)Kg55,0061,50
Fındık içi Kg32,6747,55
Ay çekirdeği içi Kg5,605,60
BuğdayKg1,852,10
Mısır Kg1,201,36
ArpaKg1,381,40
Pirinç (dökme)Kg4,795,40

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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