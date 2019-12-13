Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 132 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|132,00
|132,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|129,00
|129,00
|Ceviz içi
|Kg
|55,40
|59,44
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|19,00
|27,73
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|55,00
|61,50
|Fındık içi
|Kg
|32,67
|47,55
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,60
|5,60
|Buğday
|Kg
|1,85
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,36
|Arpa
|Kg
|1,38
|1,40
|Pirinç (dökme)
|Kg
|4,79
|5,40