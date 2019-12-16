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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 54 - 56 liradan satıldı.

16.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:08Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 54 - 56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg54,00 56,00
Antep fıstığı (kavlak) Kg60,00 60,00
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg45,0061,00
Antep fıstığı (kavrulmuş elek altı)Kg35,0052,00
Badem içi (tatlı)Kg54,0054,00
Dana eti (karkas)Kg28,0230,97
Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg4,10 4,10
Kırmızı mercimek (iç)Kg6,006,50
Nohut (naturel)Kg2,803,20
Fasulye (dermason)Kg6,636,63
Pirinç (baldo)Kg7,58 7,64

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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