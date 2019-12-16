Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 54 - 56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|54,00
|56,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|45,00
|61,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş elek altı)
|Kg
|35,00
|52,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|54,00
|54,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,02
|30,97
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|4,10
|4,10
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|6,00
|6,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,80
|3,20
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,63
|6,63
|Pirinç (baldo)
|Kg
|7,58
|7,64