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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 ila 190 liradan satıldı.

18.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:44Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 ila 190 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg70,00 91,00
Antep fıstığı (kavlak) Kg60,50 60,50
Antep fıstığı (boz iç) Kg130,00190,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg140,00145,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg101,40119,20
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg57,0057,00
Ceviz ici Kg47,0047,00
Badem içi Kg63,0063,00
Dana eti (karkas)Kg28,0031,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0020,00
Kırmızı pul biber Kg13,0020,00

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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