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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50-163 liradan satıldı.

20.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:08 Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50-163 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg158,50 163,00
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg66,50126,25
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg132,00132,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg48,20 54,10
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg123,00124,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg117,00145,00
fıstığı (kavlak)Kg59,0059,00
Ceviz içiKg60,9260,94
Badem içi (tatlı)Kg55,7569,00
Ceviz (kabuklu)Kg18,9018,90
Kuru üzüm (siyah)Kg20,0020,00

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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