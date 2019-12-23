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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 - 174,50 liradan satıldı.

23.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:00 Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 - 174,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg140,00174,50
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg65,00 75,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 79,8290,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg140,00 140,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00 135,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 70,0080,00
Badem içi (tatlı)Kg60,0060,00
Kırmızı mercimek içKg3,45 3,45
Yeşil mercimek Kg 3,70 3,70
Nohut (8 mm)Kg3,90 3,90
Fasulye (dermason)Kg 6,63 6,63

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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