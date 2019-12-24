Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 151,51 - 153,36 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 51,45
| 55,50
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|55,00
|55,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|151,51
| 153,36
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
| 136,00
| 136,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
| 55,40
|57,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 2,30
| 2,30
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
| 6,79
| 6,79
|Yeşil mercimek
|Kg
| 2,30
| 5,18
|Nohut (9 mm)
|Kg
| 4,25
| 7,75
|Nohut (8 mm)
|Kg
| 4,25
| 4,25
|Fasulye (dermason)
|Kg
| 6,88
|8,98