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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 151,51 - 153,36 liradan satıldı.

24.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:34 Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 151,51 - 153,36 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 51,45 55,50
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg55,00 55,00
Antep fıstığı (boz iç) Kg151,51 153,36
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 136,00 136,00
Badem içi (tatlı)Kg 55,4057,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,30 2,30
Kırmızı mercimek (iç)Kg 6,79 6,79
Yeşil mercimek Kg 2,30 5,18
Nohut (9 mm)Kg 4,25 7,75
Nohut (8 mm)Kg 4,25 4,25
Fasulye (dermason)Kg 6,888,98

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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