Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 143,33-145 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|59,16
|67,28
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,00
|58,04
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|60,00
|84,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|85,00
|85,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|143,33
|145,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|61,37
|75,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|122,00
|123,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,50
|30,00
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,00
|10,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|10,00
|10,00
|Mısır
|Kg
|1,05
|1,10