Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-160,36 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|62,00
|63,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,50
|56,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|160,00
|160,36
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|100,00
|Mahlep
|Kg
|80,00
|80,00
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|7,50
|12,00
|Sumak (toz)
|Kg
|13,00
|13,00
|Nane (kuru)
|Kg
|12,00
|12,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|30,97
|31,00
|Menengiç
|Kg
|10,00
|10,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|11,00
|11,00