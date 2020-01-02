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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.

02.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:06 Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10
Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg80,0080,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg68,25100,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00143,25
Antep fıstığı (sıra içi)Kg61,0079,00

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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