Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.

06.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:02 Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg68,25100,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg61,0079,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00143,25
Dana eti (karkas) Kg30,7832,50

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:30   e-ticarette "daha güvenli alışveriş" dönemi başlıyor - Ekonomi
13:28   Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü - Ekonomi
13:24   Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Ekonomi
13:23   BAE: Petrol tedariki için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacağız - Ekonomi
13:22   Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi - Ekonomi
13:21   Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89 - Ekonomi
11:50   Antalya'daki 5 yıldızlı ünlü otel, icradan yarı fiyatına satılacak - Ekonomi
11:16   Altındaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti - Ekonomi
10:50   İş yapmakta zorlanan turkuaz taksiler, sarıya geçmek için İBB'ye gitti - Ekonomi
10:46   Gram altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi
6.01.2020 13:43:47